В рамках одного из этапов строительства Rail Baltica закончены дороги L1 и L2, ведущие из аэропорта и в аэропорт. Планируется, что это уменьшит пробки и время, проведенное водителями в пути.

Водители уже периодически могли использовать новые дороги по отдельности, но теперь они будут функционировать как единая дорожная система. В аэропорт можно будет доехать по дороге L1. Она начинается сразу за регулируемым перекрестком и ведет к терминалам и стоянкам Р3 и Р4. Из аэропорта в Ригу можно доехать по дороге L2. Обе дороги — двухполосные.