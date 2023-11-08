Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня отправится в США, где Латвия на этой неделе официально выдвинет свою кандидатуру на участие в Совете безопасности ООН в 2026-2027 гг., сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.

Мероприятие в связи с официальным выдвижением кандидатуры Латвии на непостоянный пост в Совете безопасности ООН состоится 9 ноября в 18:00 часов по Нью-йоркскому времени.

В своем обращении к представителям стран-участниц ООН президент отметит приоритеты Латвии в Совете безопасности ООН: законность и демократию, содействие правам и возможностям женщин, а также решения для безопасности, устойчивости и развития.

Членство Латвии в Совете безопасности ООН обеспечит возможность защищать основанную на правосудии международную систему и демократические ценности, помогать аналогично мыслящим странам, а также акцентировать внимание на вопросах, актуальных для безопасности региона Латвии и стран Балтии, подчеркивает латвийская сторона.

Помимо участия в открытии публичной кампании по выдвижению кандидатуры Латвии, у Ринкевича запланирована встреча с заместителем генерального секретаря ООН по правам человека, а также несколько интервью для международных СМИ.

Латвия никогда не была членом Совета безопасности ООН. В 2011 году правительство приняло решение о выдвижении кандидатуры Латвии в Совет безопасности ООН на место непостоянного члена на выборах 2025 года для участия в 2026 — 2027 годах.

Кандидатура Латвии на участие в Совете безопасности ООН является одной из долгосрочных целей внешней политики. Выборы назначены на июнь 2025 года в Нью-Йорке, и для того, чтобы Латвия была избрана, необходимо заручиться поддержкой двух третей стран-членов ООН, отметили в Министерстве иностранных дел.

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