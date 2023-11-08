Уже сейчас очевидно, что будет дискуссии по бюджету, потребностей много, но не все из них можно удовлетворить, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Например, ожидаются дискуссии о ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на овощи и фрукты, поскольку правительство еще не приняло решения по этому вопросу, подчеркнула Силиня.

"Если продолжать применять эту скидку, то это обойдется в 36 млн евро", — пояснила Силиня, отметив, что выбор непрост.

Кроме того, непонятно, почему спортивные педагоги вообще не фигурируют в графе повышения зарплаты учителей, на что планируют выделить 95 млн евро. Поэтому глава правительства запросила разъяснения в Министерство образования и науки.

Ранее Силиня заверила, что депутатских квот в бюджете следующего года не будет. Она уверена, что при разработке бюджета важно соблюдать дисциплину и не отступать от государственных целей. "Вряд ли кто-то может утверждать, что потребности, заложенные в этом бюджете, не надо было удовлетворять", — сказала в программе Spried ar Delfi премьер-министр, выразив надежду на понимание со стороны отраслей.

Как уже ранее сообщалось, правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, которые предусматривают поступления консолидированного государственного бюджета в размере 14,486 млрд евро и расходы в размере 16,212 млрд евро в следующем году.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2026 году — 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется в размере 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя приоритетами государства являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

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