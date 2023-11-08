В среду, 8 ноября, Рижская дума поддержала подачу заявки на финансирование в рамках Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза (ЕС) для строительства шести новых центров социального ухода, приближенных к семейной среде.

Три здания планируется построить на улице Межезера, а еще три — на Юрмалас гатве. В каждом из них смогут проживать 16 достигших пенсионного возраста. Таким образом, в общей сложности услуги социального ухода смогут получать 96 жителей.

"Спрос на услуги центров социального ухода будет только расти, поскольку в Риге увеличивается доля жителей более старшего возраста и, к сожалению, из-за состояния здоровья этих людей существенно возрастает потребность в услугах по уходу. На данный момент в очередях на место в одном из муниципальных центров социального ухода или пансионатов ждут около 500 человек, поэтому реализация этого проекта позволила бы сократить очередь примерно на 20%", — подчеркнул председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевичс.

Общие расходы, связанные с реализацией проекта, могут составить до 16,2 миллиона евро, из которых финансирование Фонда механизма восстановления и устойчивости составит до 7,6 миллиона евро, а софинансирование Рижского самоуправления — до 8,6 миллиона евро. Если заявка будет поддержана, существующие проекты социального жилья могут быть перепроектированы в следующем году, а строительство начнется в 2025 году и может быть завершено летом 2026 года.

Приближенные к семейной среде помещения уже созданы в муниципальном центре социального ухода "Гайльэзерес". Там созданы "квартиры": в одной комнате проживают три человека, есть помещение для отдыха и кухонная зона. У этих "квартир" есть свой обслуживающий персонал.

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