Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") поддерживает инициативу президента Эдгара Ринкевича о выдвижении обязательного требования к руководителям самоуправлений, их заместителям и исполнительным директорам получать допуск к государственной тайне.

Напомнив о геополитических вызовах и ситуации в Украине, министр заявил агентству LETA, что построение системы гражданской обороны невозможно без участия представителей самоуправлений.

"Важно, чтобы в гражданской обороне участвовал лояльный и адекватный руководитель, которому можно доверить не только публично доступную информацию", — сказал министр.

Во вторник Ринкевич не сообщил журналистам, какой орган государственной безопасности будет проверять муниципальных чиновников на допуска к гостайне. Одним из таких органов является Служба государственной безопасности (СГБ), которую курирует министр внутренних дел.

Учитывая, что предложение президента поступило совсем недавно, министр не смог сказать, будет ли СГБ выдавать разрешения муниципальным чиновникам, а также потребуются ли спецслужбе дополнительные ресурсы для их проверки.

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