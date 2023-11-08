В начатом Европейской прокуратурой (EPPO) деле о предполагаемых нарушениях при освоении средств ЕС бывший председатель Валкской краевой думы Вентс Арманд Крауклис ("Видземская партия") имеет статус лица, против которого возбужден уголовный процесс.

Крауклис признал в разговоре с агентством LETA, что во вторник, 7 ноября, по его месту жительства были проведены процессуальные действия, изъяты компьютер и мобильный телефон.

Он категорически отрицает, что он лично или самоуправление организовали строительство производственных мощностей для конкретной компании или присвоили средства ЕС. Комментируя обвинения, Крауклис заявил, что то, что раньше было обязательным условием реализации проектов из структурных фондов ЕС, теперь превратилось в преступление.

По словам политика, в предыдущий период реализации проектов по ревитализации территорий и развитию предпринимательства обязательным условием было то, что перед подачей заявки на проект самоуправление должно было найти предпринимателя и заключить с ним протокол о намерениях. При отсутствии такого соглашения строительство зданий было невозможно. Кроме того, вновь построенные помещения должны были выставляться на аукцион, причем в аукционе могла участвовать любая заинтересованная компания, а не только та, которая подписала протокол о намерениях. По этой программе остались неосвоенные деньги, поэтому был объявлен дополнительный конкурс, но уже на других условиях, т.е. здания можно было строить, не зная, понадобятся они какому-то предпринимателю или нет, отметил бывший мэр.

Крауклис напомнил, что до начала строительства промышленной площадки ею интересовались три-четыре предпринимателя, но из-за пандемии, войны на Украине, роста процентных ставок по кредитам реализовать проект было непросто, и в этом году интерес к промышленному зданию практически пропал. Только на третьем аукционе на рынок вышло объединение лиц "ММ", состоящее из ООО "Mūrbūdu sidra darītava" и ООО "Mežābols", которое самоуправление объявило победителем аукциона.

"Поскольку я не являюсь руководителем самоуправления, у меня нет информации об этом проекте, похоже, что здания до сих пор не введены в эксплуатацию, поскольку есть какие-то проблемы с застройщиком", — добавил Крауклис.

Крауклис считает, что случай с Валкой похож на случай с Валмиерой, где самоуправление и чиновники также обвиняются в аналогичных нарушениях. "Только в суде, через много лет, наверное, можно будет выяснить, кто прав, но репутации работников самоуправления непоправимый ущерб", — добавил экс-мэр.

Как сообщалось ранее, 7 ноября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сотрудничестве с EPPO провело уголовно-процессуальные действия, включая обыски и допросы, на нескольких объектах в Валке и в других местах Латвии.

По имеющейся в распоряжении KNAB информации, два действующих и один бывший чиновник Валкского самоуправления, предположительно злоупотребляя служебным положением в корыстных целях, совместно с представителем одной из компаний осуществляли незаконные действия для получения не менее 744 000 евро из Европейского фонда регионального развития и 32 000 евро из дотации государственного бюджета на реализацию муниципального проекта. Проект предусматривает строительство производственного здания и сопутствующей инфраструктуры.

Следователи подозревают, что инфраструктура, о которой идет речь, могла быть построена в интересах конкретной компании в нарушение условий реализации проекта.

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