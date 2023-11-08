В четверг, 9 ноября, в Латвии ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в некоторых районах образуется туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +3…+8 градусов, днем достигнет +6…+10 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха составит +6 градусов ночью и +9 градусов во второй половине дня.

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