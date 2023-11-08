Местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в некоторых районах образуется туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью понизится до +3…+8 градусов, днем достигнет +6…+10 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха составит +6 градусов ночью и +9 градусов во второй половине дня.
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