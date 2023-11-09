Во время пандемии Covid-19 латвийское государство раздавало в виде грантов миллионы евро компаниям, которых ранее ловили на схемах по уходу от НДС и зарплатах "в конвертах". Часть этих компаний уже обанкротилась, многие имеют миллионные долги по налогам, пишет в четверг журнал Ir.

Во время пандемии более 12 тысяч компаний, у которых существенно сократился оборот, получили от государства поддержку в размере 570 млн. Однако при изучении всех получателей грантов выяснилось, что многие сейчас не могут урегулировать обязательства перед государством. Почти пятая часть поддержанных предприятий — более 2,3 тысяч — этой осенью являются должниками по налогам. Общая сумма долгов в сентябре превысила 51 млн евро.

Хотя налоговых должников среди получателей грантов не больше, чем в среднем по стране (30%), особое внимание привлек тот факт, что почти половина всей общей суммы распределена между всего десятью предприятиями. И неуплаченные ими налоги продолжают довольно быстро расти — в начале ноября долг достиг уже 27 млн евро. То есть, чтобы поддержать в кризис эти десять компаний, государство выделило им более 5 млн евро. Теперь они задолжали налоги на сумму, в пять раз превышающую сумму полученных грантов.

Возможности вернуть эти деньги весьма сомнительны. У пятерых из десяти крупнейших должников сейчас идет процесс неплатежеспособности, одному установлена правовая защита, а хозяйственная деятельность двух предприятий приостановлена.

Почти миллион евро государство подарило компании Reho — несмотря на то, что она была неоднократно уличена в выплате зарплат в конвертах и накопила огромный долг по налогам. Сейчас начат процесс неплатежеспособности. 500 тысяч евро получила компания East-West Transit (Latvijas Nafta), которая к моменты выплаты гранта имела самый большой объем задолженности по налогам. Компания заключила соглашение с VID, что позволило ей претендовать на государственную помощь. Однако к ноябрю 2023 года долги East-West Transit перед госбюджетом выросли до почти 12 млн евро. Компания при этом отмечает, что в этом году выплатила в госбюджет неполные 30 млн евро, а задолженность планирует погасить. Журнал пишет, что ранее East-West Transit неоднократно ловили на махинациях с уплатой НДС.

Более миллиона евро государство выделило компании Rīgas Mikroautobusu satiksme. Эта компания опосредованно принадлежала члену партии "Честь служить Риге" Александру Брандавсу. При мэре Риги Ниле Ушакове ("Согласие", состояло в коалиции с ЧСР) эта компания получала многомиллионные заказы от самоуправления: например, по договору от 2018 года их сумма составила почти 30 млн евро. После отставки Ушакова бизнес RMS, который журнал Ir называет "политическим", оборвался.

Изучение списка должников, получивших гранты при "ковиде", обещает скандал за скандалом, пишет издание. Но Служба госдоходов от комментариев отказалась. Представитель Министерства экономики Илзе Балтабола заявила журналу, что в кризисной ситуации всегда кому-то удается обойти правила игры. "Большая часть компаний получила поддержку обоснованно, экономика не остановилась, мы сумели преодолеть кризис", — заявила она.

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