34 депутата Сейма от оппозиции — "Объединенного списка", Национального объединения и "Латвии на первом месте" — призовут президента Эдгара Ринкевича не провозглашать поправки к Закону "О нотариате", вводящие в стране институт партнерства. Как гласит 72-я статья Сатверсме, в случае, если к президенту с призывом не провозглашать закон обращается более трети Сейма (минимум 34 депутата), то публикация закона должна быть приостановлена на два месяца. За эти два месяца оппозиция попытается инициировать референдум.

С 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство, не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, но при этом заявившие о готовности заботиться друг о друге, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения. В четверг, 9 ноября, при поддержке 53 голосов парламент внес поправки в восемь законов, вводящие в Латвии новую юридическую форму отношений — институт партнерства. "За" проголосовали коалиционные партии — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные". Подробно о решении Сейма — читайте здесь.

34 оппозиционных депутата считают на то, что "так называемые законы о партнерстве, в том числе поправки в Закон "О нотариате", предусматривающие создание института партнерства" был плохо подготовлены и приняты в спешном порядке. Оппозиция полагает, что

созданный институт партнерства создает искусственную и ненужную альтернативу браку — союзу между мужчиной и женщиной, установленному Сатверсме. Поправки в Закон "О нотариате" снижают важность и ценность института брака в латвийском обществе, подвергают деградации это понятие, подрывают институт традиционной семьи, утверждают оппозиционные депутаты.

Согласно 72-й статье Сатверсме, если конституционное меньшинство Сейма — не менее одной трети парламента, минимум 34 депутата — призовут президента в течение 10 дней после принятия не провозглашать закон, то глава государства обязан временно подчиниться. Такой приостановленный закон отдается на всенародное голосование в случае, если минимум 10% избирателей в течение двух месяцев выступят с инициативой провести подобный референдум. То есть, в этом случае начинается сбор подписей за проведение референдума, на которой избирателям предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они внесение поправок к Закон "О нотариате", вводящий институт партнерства.

Если удается собрать подписи 10% или 155 тысяч граждан Латвии, то проводится референдум. Если нужное количество подписей собрать в указанный срок не удается, то по истечении времени закон провозглашается. Всенародное голосование также не проводится, если Сейм еще раз поддержит этот закон, причем "за" проголосуют не менее трех четвертей (не менее 75 депутатов) Сейма.

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