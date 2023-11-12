Рижская дума приглашает на благотворительную акцию, чтобы заполнить подаренные Ригой автобусы необходимыми вещами для отправки в Украину.

Помощь волонтеров нужна, чтобы принять пожертвования у людей, поблагодарить их и распределить принесенные подарки по автобусам.

Сбор пожертвований будет проходить три дня (с 11 по 14 ноября) в трех разных местах.

14 ноября сбор пройдет в Риге на улице Калькю, 1 - с 12.00 до 18.00.

14 ноября , улица Калькю, 1, 12.00 — 18.00

, улица Калькю, 1, 12.00 — 18.00 1-я смена 12.00 — 15.00,

2-я смена 15.00 — 18.00

Волонтерская работа будет организована сменами по 7-10 человек, подать заявку на участие можно ЗДЕСЬ.

Рижская дума напоминает, что следует позаботиться о теплой одежде, а также здраво оценить свои физические возможности, так как предстоит активная работа, возможно, с переноской тяжестей.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram