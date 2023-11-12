Рижская дума приглашает на благотворительную акцию, чтобы заполнить подаренные Ригой автобусы необходимыми вещами для отправки в Украину.
Помощь волонтеров нужна, чтобы принять пожертвования у людей, поблагодарить их и распределить принесенные подарки по автобусам.
Сбор пожертвований будет проходить три дня (с 11 по 14 ноября) в трех разных местах.
14 ноября сбор пройдет в Риге на улице Калькю, 1 - с 12.00 до 18.00.
- 14 ноября, улица Калькю, 1, 12.00 — 18.00
- 1-я смена 12.00 — 15.00,
- 2-я смена 15.00 — 18.00
Волонтерская работа будет организована сменами по 7-10 человек, подать заявку на участие можно ЗДЕСЬ.
Рижская дума напоминает, что следует позаботиться о теплой одежде, а также здраво оценить свои физические возможности, так как предстоит активная работа, возможно, с переноской тяжестей.
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