Небо будет пасмурным. Более сильные осадки ожидаются ночью на западе Курземе и вечером в субботу в центральной части страны. Также местами будет дымка.
Температура воздуха ночью и утром составит +2..+7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +5..+7 градусов, в Курземе — до +7..+9 градусов.
В день Лачплесиса в Риге ожидается пасмурная погода, местами пойдет небольшой дождь, днем и вечером возможен затяжной дождь. Слабый южный ветер постепенно сменится на восточный. Температура воздуха ночью не опустится ниже +4 градусов, а днем не превысит +7 градусов.
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