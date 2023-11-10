В субботу, 11 ноября, в Латвии будет дуть медленный юго-восточный ветер, на большей части территории страны пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Небо будет пасмурным. Более сильные осадки ожидаются ночью на западе Курземе и вечером в субботу в центральной части страны. Также местами будет дымка.

Температура воздуха ночью и утром составит +2..+7 градусов. В середине дня воздух прогреется до +5..+7 градусов, в Курземе — до +7..+9 градусов.

В день Лачплесиса в Риге ожидается пасмурная погода, местами пойдет небольшой дождь, днем ​​и вечером возможен затяжной дождь. Слабый южный ветер постепенно сменится на восточный. Температура воздуха ночью не опустится ниже +4 градусов, а днем ​​не превысит +7 градусов.

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