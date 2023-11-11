Фото: LETA

В субботу — 11 ноября — в Латвии отмечают День Лачплесиса. Во многих городах сегодня пройдут факельные шествия, запланировано также зажжение свечей и широкая культурная программа. Праздничные мероприятия стартовали и в Риге.

11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич в память о павших борцах за свободу возложил венок на Рижском Братском кладбище.

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