Резиденция президента Латвии - Рижский замок - будет открыта для экскурсий, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

14 ноября институт президента Латвии отметит свое 101-летие. Канцелярия президента отмечает, что, вступив в должность, президент Эдгар Ринкевич одним из приоритетов своей деятельности сделал большую открытость института президента для латвийского общества.

По инициативе Ринкевича резиденция президента — Рижский замок — отныне будет открыта для экскурсий. Желающие посетить замок могут подать заявку на сайте Канцелярии президента.

В рамках программы экскурсий по Рижскому замку первыми их осуществят члены Латвийской организации скаутов и гвардейцев, яунсарги и малые группы, студенты инженерных наук Рижского Технического университета, учащиеся средних школы, члены ассоциации "Альянс активных пожилых людей Риги" и группа "Люди Латвии с особыми потребностями организации сотрудничества "Sustento".

14 ноября в 10:30 у представителей СМИ будет возможность отправиться на экскурсию по помещениям Рижского замка с участием президента и членов Латвийской организации скаутов и гвардейцев, яунсардзе и малых групп.

Рижский замок является резиденцией президента Латвии с 1922 года, когда был основан институт президента Латвии. Рижский замок — один из самых выдающихся средневековых замков Латвии. Первый камень в его фундамент был заложен 15 июня 1330 года.

Замок несколько раз разрушался, неоднократно был реконструирован и расширялся. Последняя масштабная реставрация была проведена накануне столетия Латвии. Во всех помещения здания был восстановлен исторический облик с учетом современных требований и планов использования.

После масштабных работ по реконструкции и реставрации 22 августа 2016 года бывший президент государства Раймонд Вейонис возобновил работу в Рижском замке.

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