Членство Латвии в Совете Безопасности ООН даст возможность усилить голос Европы и стран Балтии в международной политике, заявил агентству LETA посол по особым поручениям Латвийского секретариата при Совете Безопасности ООН Андрей Пилдегович.

Он напомнил, что уже в 2011 году правительство приняло решение выдвинуть кандидатуру Латвии на выборах в СБ ООН в 2025 году. 9 ноября этого года в Нью-Йорке торжественно открылась предвыборная кампания, которая фактически идет уже несколько лет.

Латвия будет участвовать в выборах впервые. В группе стран Восточной Европы ее конкурентом является Черногория.

"Это один из приоритетов внешней политики Латвии на ближайшие годы. Совет Безопасности ООН — одна из центральных дипломатических сцен, где сравнительно небольшие страны могут работать в совете в течение двух лет. Латвия хочет быть избранной на легитимных, демократических выборах. Они будут закрытыми, но это все равно выборы, в отличие от пяти постоянных членов совета, которые назначили себя туда после окончания Второй мировой войны", — сказал посол.

По мнению Пилдеговича, нынешние международные события только подчеркивают важность участия Латвии. Это платформа, на которой Латвия может защищать Хартию ООН и территориальную целостность государств-членов ООН. Для Латвии важен блок вопросов, связанных с агрессией России против Украины. Хотя этот вопрос регулярно находится на повестке дня Совбеза, Латвия планирует твердо отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также, по словам посла, Совет Безопасности ООН — одна из главных структур, принимающих решения о санкциях. Для Латвии важно, чтобы санкции ООН, например, против Северной Кореи, Ирана или талибов были максимально эффективными.

Приоритетами Латвии являются и новые угрозы, например, связанные с кибербезопасностью, искусственным интеллектом. Долгосрочный приоритет Латвии — концепция "Женщины, мир и безопасность", которая включает в себя и проблему сексуального насилия в конфликтах, например, в Украине.

"Избрание в Совет Безопасности ООН — это своего рода большой дипломатический микрофон. Он позволяет маленькой стране быть в центре внимания всего мира. Это также возможность находиться в самом прямом контакте со всеми 193 государствами-членами ООН", — сказал посол.

Он обратил внимание на то, что без членства в ООН Латвия не вступила бы ни в Евросоюз, ни в НАТО, ни в другие международные организации. ООН в свое время помогла Латвии избавиться от советских войск, а Агентство развития ООН способствовало модернизации экономики в девяностые годы.

В ООН далеко не все идеально, и эту организацию есть за что критиковать, но она остается уникальной платформой, где малые страны могут заявить о себе, о своих интересах и участвовать в глобальных дискуссиях, сказал Пилдегович.

Для избрания Латвии в Совет безопасности ООН за нее должно быть отдано две трети голосов — 129 из 193.

Отвечая на вопрос, в каких регионах Латвия должна еще поработать над поддержкой, посол назвал Африку и Латинскую Америку. Что касается непосредственного конкурента — Черногории — то у Латвии больше стаж в ООН, она председательствовала в ряде международных форумов. "К конкуренту мы относимся с уважением и готовы к борьбе", — сказал посол.

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