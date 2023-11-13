С 2025 года Латвия может отказаться от наклеек техосмотра на транспортных средствах, сообщили TV24 в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Пока неясно, чем будут заменены наклейки.

В CSDD заявили, что если нормативные акты ЕС допускают дигитализацию этой системы, то CSDD к такому решению готова. Пока неизвестно, какой документ заменит наклейку техосмотра и сколько будет стоить введение новой системы.

"Ясно, что в эпоху цифровых технологий эти наклейки не нужны. CSDD уже работает над решением, чтобы они перестали быть нужны. Действующая система выполняет свою функцию, но, перейдя к цифровым регистрам, CSDD уже обеспечивает этот дигитальный контакт с пользователем, и можно легко обойтись без наклеек", — сказал министр сообщения Каспар Бришкенс.

В Эстонии оцифрованные базы данных введены уже с начала 2000-х годов, а наклейки заменены сертификатами. В эстонском Автодорожном управлении рассказали, что после прохождения техосмотра сотрудник вручную делает отметку в сертификате. Это необходимо, чтобы при пересечении границы полиция другой страны могла видеть, что автомобиль прошел техосмотр. По словам представителя учреждения, в самой Эстонии сертификаты не нужны, потому что полиция видит данные в системе.

При этом в Латвии считают, что у наклеек техосмотра есть свои преимущества. Представитель CSDD рассказал, что наклейки в свое время помогали идентифицировать автомобили мошенников, которые не заплатили на заправке за топливо или ездили с поддельными номерами. По мнению автожурналиста Паула Тимротса, информация на наклейках помогает установить владельца автомобиля.

За год техосмотр проходит чуть более миллиона автомобилей. Наклейка стоит 2,19 евро, то есть по очень приблизительным подсчетам доход составляет 2,19 миллиона евро. В цену входит печать наклеек, их хранение и передача клиенту. В конкурсе на изготовление наклеек два раза подряд победила компания из Германии J.H.Tonnjes E.A.S.T. GmbH &Co.

В 2020 году СМИ сообщали, что из-за строгих требований CSDD одна и та же компания занимаемся поставкой номерных знаков и наклеек уже 20 лет. В конкурсе был выбран претендент, предложивший продукт, который невозможно подделать.

Наклейки техосмотра используются сейчас в 12 странах ЕС, например, Австрии, Германии, Франции. Остальные страны, в том числе Литва и Эстония, выдают сертификаты.

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