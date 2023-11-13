Строительство моста через Салацу может обойтись примерно в 18 млн. евро, говорится в информационном отчете "О реконструкции моста через Салацу в Салацгриве", подготовленном Министерством сообщения.

В отчете указано, что по заказу самоуправления Лимбажи разработан и утвержден проект строительства, стоимость которого составит около 18 млн. евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС).

В отчете также указывается, что работы можно выполнить в течение двух строительных сезонов при условии принятия незамедлительных мер и получения самоуправлением специализированной поддержки со стороны государства, а также если будут возможности привлечения такого объема финансирования.

Одним из возможных решений является получение части финансирования в рамках конкурса предложений по военной мобильности Connecting Europe Facility (CEF), объявленного 3 мая 2023 года. Вместе с тем это финансирование не гарантировано, так как проект конкурирует с другими проектами, поданными Латвией и другими странами-членами ЕС.

Минсообщения также предлагает Лимбажскому самоуправлению оценить возможность использования принадлежащих государству сборных мостов для строительства временного моста.

Как сообщалось, департамент транспорта Эстонии обратился к латвийским коллегам с просьбой предоставить более подробную информацию о техническом состоянии моста через реку Салаца в Салацгриве на маршруте Via Baltica, поскольку в районе моста образуются пробки.

Мост через реку Салаца в Салацгриве не ремонтировался уже много лет, и в настоящее время транспортные средства могут проезжать по нему только в одном направлении, чтобы не перегружать устаревшую конструкцию.

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