В понедельник на закрытой части заседания комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта депутаты рассмотрели выводы аудиторов о ремонте дорог в Риге. Именно этот вопрос привел к расколу прежней коалиции Рижской думы и смене мэры, пишет порта Rus.LSM.lv.

Аудит закончился еще 12 октября, но доступ к нему ограничен, а содержание разглашать нельзя. Решение об ограниченном доступе к аудиту принял исполнительный директор Янис Ланге. По его словам, все отчеты внутреннего аудита имеют ограниченный доступ, однако информацию могут выдать по запросы СМИ, депутата или любого гражданина.

Аудит, как гласит официальный пресс-релиз Рижской думы, не подтвердил никаких незаконных или бесхозяйственных действий. В начале лета временно отстранили от работы исполняющего обязанности директора департамента Яниса Вайводса и руководителя управления дорожной инфраструктуры Андрея Уртанса. Причиной стало анонимное сообщения о том, что при ремонте рижских дорог растрачено семь миллионов евро. В результате в думе возникли разногласия, ушел с поста мэр Мартиньш Стакис и новым мэром стал Вилнис Кирсис. Еще до окончания аудита Вайводс и Уртанс вернулись к своим обязанностям.

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