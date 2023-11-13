Планируется дать имена двум новым улицам и одному скверу, а также уточнить название улицы Армистеда в Торнякалнсе: сейчас она называется просто улицей Армистеда, а будет называться улицей Джеймса Армистеда. Это нужно потому, что не все знают, что она называется не в честь мэра Риги Джорджа Армистеда (1847-1912), а в честь его дяди Джеймса (1826-1879), который подарил Риге комплекс Детской больницы, возле которой и находится эта улица.
В Северном районе Риги появится улица Лию. Она ответвляется от улицы Межатаку, а рядом находится улица Межогу, тоже новая, она идет параллельно улице Межатаку и соединяет улицу Лию с улицей Вейксмес.
В Видземском районе назовут улицу, которая ответвляется от улицы Бривибас недалеко от Яунциема гатве. Это будет улица Аншлава Эглиша.
Сквер возле Национальной библиотеки получит имя Франциска Скорины, белорусского просветителя и одного из первых книгопечатников в Восточной Европе.