Комитет по развитию города Риги одобрил несколько изменений в названиях рижских улиц, сообщает LETA.

Планируется дать имена двум новым улицам и одному скверу, а также уточнить название улицы Армистеда в Торнякалнсе: сейчас она называется просто улицей Армистеда, а будет называться улицей Джеймса Армистеда. Это нужно потому, что не все знают, что она называется не в честь мэра Риги Джорджа Армистеда (1847-1912), а в честь его дяди Джеймса (1826-1879), который подарил Риге комплекс Детской больницы, возле которой и находится эта улица.

В Северном районе Риги появится улица Лию. Она ответвляется от улицы Межатаку, а рядом находится улица Межогу, тоже новая, она идет параллельно улице Межатаку и соединяет улицу Лию с улицей Вейксмес.

В Видземском районе назовут улицу, которая ответвляется от улицы Бривибас недалеко от Яунциема гатве. Это будет улица Аншлава Эглиша.

Сквер возле Национальной библиотеки получит имя Франциска Скорины, белорусского просветителя и одного из первых книгопечатников в Восточной Европе.

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