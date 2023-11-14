Проект постановления предусматривает, что во второй части заявки Министерство охраны окружающей среды и регионального развития перечислит 2 891 475 евро восьми самоуправлениям для покрытия расходов на устранение ущерба, нанесенного объектам муниципальной инфраструктуры во время стихийного бедствия 7 августа, а также для компенсации расходов на выплату пособий жителям, оказавшимся в кризисной ситуации, и поддержку, оказанную при реконструкции жилья на муниципальных территориях.