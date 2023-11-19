19 ноября в Латвии будет пасмурно, местами возможен снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем в воскресенье в некоторых частях Латвии небо прояснится, но в целом погода останется пасмурной, утром все еще ожидается небольшой снег. На некоторых участках дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит в пределах -2...+2 градусов.

В Риге большую часть дня будет пасмурно, существенных осадков не ожидается, во второй половине дня небо прояснится. Ветер будет слабым южным, максимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

По данным VAS Latvijas valsts ceļi, из-за того, что местами выпал снег, в воскресенье утром на некоторых дорогах был гололед, особенно в Видземе и Латгале.

В Видземе после выпадения снега образовался гололед на Таллиннском шоссе (от поворота Туя до Айнажи), на Валмиерском шоссе (от моста Брасла до Стренчи и (от поворота на Цесис и до поворота Рауяс). Кроме того, некоторые региональные дороги в Видземе скользкие.

В восточной части Латвии затруднено движение по Даугавпилсскому шоссе от Екабпилса до Ницгале и от Даугавпилса до границы с Беларусью, а также по трассе А13 от Резекне до Даугавпилса.

В Курземе обледенели второстепенные дороги в окрестностях Талси и Вентспилса.

Скользкие участки дороги посыпаются.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram