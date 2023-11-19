Формат полной или частичной работы из дома сохранился в Латвии и после окончания пандемии как устоявшаяся норма. По данным исследовательского агентства Kantor, каждый третий трудоустроенный латвиец сегодня работает в “гибридном режиме”, комбинируя работу на дому и в офисе.

Согласно результатам опроса, большинство работников все еще трудится в офисах (70%), в то время как каждый четвертый (26%) имеет возможность работать в “гибридном режиме”. Еще 4% работодатели предоставляют возможность работать только из дома (удаленно).

Только на рабочем месте (очно) сравнительно чаще работают работники в возрасте от 45 до 54 лет, работники со средним образованием, с низким личным доходом (до 500 евро) в месяц, рабочие, работники сферы услуг и торговли, занятые в обрабатывающей промышленности, строительстве, в сфере услуг проживания и общественного питания, здравоохранения и социальной помощи, а также в административных и обслуживающих службах, в других городах (вне Риги), в Курземе, Земгале и Латгалии.

В то время как в режиме” гибридной работы" чаще всего заняты люди возрасте от 18 до 24 лет, работники с высшим образованием, руководители высшего звена и специалисты, работники с более высокими личными доходами (более 1301 евро) в месяц, работники сферы информационно-коммуникационных услуг, финансов и страхования, профессиональных и научных услуг, работающие в сфере государственного управления и обороны, работающие на крупных предприятиях (250 и более работников), а также рижане.

Чаще всего из дома работают сотрудники сферы IT и коммуникационных услуг.

Как правило, по сравнению с периодом пандемии доля работников, работающих в режиме “гибридной работы”, значительно увеличилась (с 18% до 26%), а доля работников, работающих только на своем рабочем месте, снизилась (с 78% до 70%), хотя их все еще большинство. В свою очередь, доля работников, работающих исключительно из дома (удаленно), существенно не изменилась за два года (4%).

Исследование было проведено в период с 25 по 27 апреля 2023 года. Участие в опросе приняли 850 работников по всей Латвии.

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