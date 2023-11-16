Фонд общественной интеграции представил новый подход измерения уровня сплоченности общества по самым разным вопросам. Теперь исследования общественных настроений будут проводиться раз в три года. Одним из ключевых показателей, связанных с самоощущением принадлежности к Латвии,является уровень материального благосостояния, сообщили представители фонда и Министерства культуры в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК".

Исследование "Радар сплоченности" отличается от предыдущих своей регулярностью и всеобъемлющим подходом, подчеркнула директор секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуце. По ее словам, раньше некоторые аспекты не измерялись.

В отчете выделены конкретные параметры, которые будут измеряться в следующих исследованиях каждые три года. Ранее не учитывались экономические факторы в оценке сплоченности общества, и новое исследование впервые охватило различные области, включая социальные и экономические отношения.

Пуце также сообщила, что теперь учитывается и этнический аспект, а также является человек гражданином или негражданином. По ее словам, например, русскоязычная молодежь с хорошими доходами ощущает больше принадлежности к Латвии, в то время как ситуация с людьми с низким доходом кардинально другая. И тут уже не имеет значения этническая принадлежность и язык общения.

Директор Фонда общественной интеграции подчеркнула, что для преодоления раскола необходимо учитывать экономический аспект. Исследование однозначно показывает, что чем выше доход, тем сильнее чувство принадлежности к стране.

Другая гостья передачи, ведущий научный сотрудник Банка Латвии Людмила Фадеева, пояснила, что результаты исследования не уникальны. По ее словам, высокий доход позволяет людям заниматься не только вопросами выживания, но и культурой, самореализацией.

Фадеева также отметила, что фактор неравенства в доходах очень важен и играет значимую роль в решении различных проблем.

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