Европейский суд по правам человека (ECПЧ) не выявил нарушений прав человека в процессе перехода школьного обучения в Латвии на государственный язык. Об этом говорится в сообщении секретаря ECПЧ.

Палата ECПЧ в четверг вынесла решение по делам "Джибути и другие против Латвии" и "Валиуллина и другие против Латвии", которые были переданы на рассмотерние 14 сентября. Судьи единогласно признали, что при постепенном переходе школьного образования на латышский язык нарушений Европейской конвенции о правах человека не произошло.

В деле "Валиуллина и другие против Латвии" заявители выразили обеспокоенность по поводу поправок 2018 года, которые увеличили число предметов с преподаванием только на латыгском в государственных школах. Заявители “Джибути и другие против Латвии” выразили обеспокоенность по поводу тех же изменений, но в частных школах.

В свою очередь в ECПЧ пришли к выводу, что меры, предпринятые правительством Латвии для увеличения использования государственного языка в школах, были соразмерными и необходимыми — в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня владения латышским языком, который позволил бы гражданам эффективно участвовать в общественной жизни.

Дело возбуждено по Заявители — студенты Дана Джибути и Доминик Джибути. В иске они указали, что идентифицируют себя с проживающими в Латвии национальными меньшинствами, что латышский не является их родным языком и что они учатся в частном учебном заведении по образовательным программам для меньшинств на уровне дошкольного образования и начального образования.

Они попросили Конституционный суд проверить статью закона об образовании, которая предусматривает, что в частных учебных заведениях общее и профессиональное образование на уровне начального и среднего образования получают на государственном языке. Оба заявителя считают, что из-за норм Закона об образовании они лишатся возможности учиться на своем родном языке, что, по их мнению, противоречит Конституции Латвии.

Конституционный суд, однако, нарушений в нормах закона также не выявил.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram