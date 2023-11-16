Палата ECПЧ в четверг вынесла решение по делам "Джибути и другие против Латвии" и "Валиуллина и другие против Латвии", которые были переданы на рассмотерние 14 сентября. Судьи единогласно признали, что при постепенном переходе школьного образования на латышский язык нарушений Европейской конвенции о правах человека не произошло.
В деле "Валиуллина и другие против Латвии" заявители выразили обеспокоенность по поводу поправок 2018 года, которые увеличили число предметов с преподаванием только на латыгском в государственных школах. Заявители “Джибути и другие против Латвии” выразили обеспокоенность по поводу тех же изменений, но в частных школах.
В свою очередь в ECПЧ пришли к выводу, что меры, предпринятые правительством Латвии для увеличения использования государственного языка в школах, были соразмерными и необходимыми — в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня владения латышским языком, который позволил бы гражданам эффективно участвовать в общественной жизни.
Дело возбуждено по Заявители — студенты Дана Джибути и Доминик Джибути. В иске они указали, что идентифицируют себя с проживающими в Латвии национальными меньшинствами, что латышский не является их родным языком и что они учатся в частном учебном заведении по образовательным программам для меньшинств на уровне дошкольного образования и начального образования.
Они попросили Конституционный суд проверить статью закона об образовании, которая предусматривает, что в частных учебных заведениях общее и профессиональное образование на уровне начального и среднего образования получают на государственном языке. Оба заявителя считают, что из-за норм Закона об образовании они лишатся возможности учиться на своем родном языке, что, по их мнению, противоречит Конституции Латвии.
Конституционный суд, однако, нарушений в нормах закона также не выявил.