Сегодня в Риге будут изменения в маршруте 12-го автобуса, сообщила агентству LЕТА представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В связи с проведением генеральной репетиции военного парада Национальных вооруженных сил 12-й автобус после 21 часа будет объезжать участок маршрута.

Также примерно после 21.00 возможны временные перебои в движении автобусов, троллейбусов и трамваев по набережной 11 Ноября и Каменному мосту.

От улицы Абренес на рейсах в 21.09, 21.40, 22.14 и 22.43 автобусы будут следовать по маршруту до улицы Гоголя, далее по улице Гоголя, улице Фирса Садовникова, улице Лудзас, улице Лаувас, улице Ломоносова, улице Лубанас, улице Саласпилс, улице Рушону, улице Прушу, улице Маскавас, заезду на Южный мост и далее по маршруту.

От кооператива "Зиедонис" в 21.08, 21.40, 22.11 автобусы будут следовать по маршруту до Южного моста, далее по съезду на улицу Маскавас, по улице Прушу, улицу Рушону, улице Саласпилс, улице Лубанас, улице Ломоносова, улице Лаувас, улице Кална, улице Фирса Садовникова, улице Гоголя и далее по маршруту.

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