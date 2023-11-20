Также в указанный период будет ограничено движение транспортных средств на улице Сатеклес перед переростком с улицей Лачплеша (в сторону центра города) и на улице Лачплеша перед перекрестком с улицей Сатеклес (по направлению от центра города).
Ответственным за работы поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд жильцов и предприятий к своим домам и территориям, расположенным на этом участке, а также движение оперативного и общественного транспорта.
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