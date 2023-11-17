Клиенты курортно-реабилитационного центра "Яункемери" обеспокоены — в столовой здания начал протекать потолок. В Юрмальской строительной инспекции успокаивают: возможно, во время строительства были допущены ошибки, но санаторий является безопасным. Однако руководству санатория пришлось срочно искать решения, где кормить несколько сотен постояльцев. Об этом сообщает LSM.lv.

В среду, 15 ноября, в столовой санатория рутину и покой пациентов нарушила капающая с потолка вода. Сначала были только капли, а в четверг вода лилась уже сильнее.

Одна из клиенток центра Ольга рассказала, что сотрудники пытались уменьшить неудобства.

"Мы представители Вентспилса, Риги, Екабпилса. Нам не было страшно. Это жизнь. Я никакой катастрофы в этом не увидела, сотрудники пытались уменьшить доставляемые нам неудобства", — сказала она.

На данный момент санаторий обслуживает около 280 пациентов. В спешке пришлось искать новое место, чтобы кормить гостей, сообщила председатель правления "Яункемери" Элина Малкиела.

"Тогда, когда мы констатировали, что вода все же течет, мы ограничили эту площадь. Тогда, когда мы поняли, что вода не слушает ни нас, ни строителей, и мы уже ничего толком не можем сделать, перенесли услуги общепита в другие помещения", — пояснила она.

Крышу реабилитационного центра ремонтируют с сентября, а вода с потолка течет уже несколько дней.

Представитель Юрмальской строительной инспекции Андрей Шантарс в пятницу, 17 ноября, приехал в санаторий для обследования помещений.

"Стекла вода и там обвалились пластины, некоторые сняли и так далее, но это не связано с крышей, это какая-то другая проблема", — заявил Шантарс.

Строительный инспектор признал, что санаторий является безопасным, однако допустил, что, строительная компания T.I.P. Būvprojekts, возможно, при проведении кровельных работ использовала неправильные технологии.

Инспекция продолжает следить за ходом строительства.

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