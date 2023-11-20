Нет и не должно быть оправдания жестоким и бесчеловечным терактам, совершенным террористической организацией "Хамас", заявил в понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в ходе рабочего визита в Израиль Ринкевич встретился с президентом, членами семей захваченных гражданских лиц и гражданами Латвии, проживающими в Израиле.

Президент Латвии подтвердил солидарность Латвии с народом Израиля и подчеркнул, что в это трудное время Латвия выступает вместе с народом Израиля. Израиль имеет право на самооборону, и Латвия поддерживает борьбу Израиля с терроризмом в соответствии с гуманитарным и международным правом.

Обсуждалась гуманитарная ситуация в Газе и гуманитарные поставки. Ринкевич осудил попытки "Хамас" использовать гражданское население в качестве живого щита.

"Циничная и трусливая тактика "Хамас" прятаться за заложниками и гражданскими лицами заслуживает самого решительного осуждения", - сказал президент, добавив, что в борьбе с терроризмом нужно максимально защищать гражданское население.

На встрече с членами семей мирных жителей, захваченных в плен во время террористических атак "Хамас", Ринкевич выразил надежду на освобождение пленных и их скорейшее возвращение домой к своим семьям. Президент также выразил готовность содействовать дипломатическим усилиям, направленным на освобождение пленных.

Ринкевич также встретился с гражданами Латвии, проживающими в Израиле, с которыми обсудил текущую ситуацию и возможные потребности в поддержке со стороны Латвии. Ринкевич поблагодарил соотечественников за поддержание связей с Латвией и за все, что они сделали для нее за эти годы.

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