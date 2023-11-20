Родственница пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу Восточной больницы, которая из-за этого сама была госпитализирована.

Как сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, пациент был доставлен в больницу после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе чтобы начать протокол констатации смерти мозга.

Не согласные с решением консилиума, родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них бросилась на врача. Врач получила травмы и была признана неработоспособной. В ночь на понедельник ей стало хуже - в итоге она сама попала в больницу.

Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.

Сегодня утром жена находящегося в реанимации мужчины распространила послание в котором упомянула, что отключение ее мужа от ИВЛ происходит без соблюдения законов и что было проведено недостаточно обследований.

В беседе с порталом Delfi супруга рассказала, что ей не предъявили никаких бумаг, свидетельствующих о том, что у мужа умер головной мозг. К тому же, все эти дни в Латвии были выходные, поэтому вряд ли был какой-то консилиум врачей, которые могли констатировать этот факт. "Я держала его за руку и у него лились слезы. Я видела как его кормили через зонд. Если он уже умер, то зачем они его кормили", – рассказала женщина порталу Delfi.

По ее словам, врач с ней общалась грубо, не предложила каких-то других вариантов проверки мужа, которые бы подтвердили или опровергли диагноз, а маме пациента якобы предложили подписать документы о трансплантации органов.

"Мне удалось оттянуть ему жизнь на один день. Один день... Его отключат завтра... После обеда мне с экрана монитора показали результат электроэнцефалограммы, что активности мозга не наблюдается. И сказали попрощаться с мужем. Это происходило под конвоем, меня снимали на камеры телефоном, не дали даже до него дотронуться. Сказали: ищите мужа своего в морге в среду".





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