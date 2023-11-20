Родственница пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу Восточной больницы, которая из-за этого сама была госпитализирована.

Как сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, пациент был доставлен в больницу после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе чтобы начать протокол констатации смерти мозга.

Не согласные с решением консилиума, родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них бросилась на врача. Врач получила травмы и была признана неработоспособной. В ночь на понедельник ей стало хуже - в итоге она сама попала в больницу.

Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.

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