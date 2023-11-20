В понедельник, 20 ноября, мэр Риги Вилнис Кирсис (СП) вместе с яунсаргами и представителями муниципального предприятия Rīgas meži выбрал главные рижские рождественские елки, которые украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Впервые рождественские елки выбраны на территории Гауйского лесничества Rīgas meži - недалеко от Юдажием Сигулдского края.

В этом году мэру Риги подобрать главные декорации для городских праздников помог отряд яунсаргов 45-й средней школы Риги, члены которого принесли первую торжественную присягу в День Лачплесиса.

Возраст выбранных елей — около 30 лет, а высота — около 15 метров. Были выбраны деревья с красивой густой кроной, темно-зеленые, а это значит, что деревья выросли в плодородной и не переувлажненной почве, утверждают представители Rīgas meži.

Всего в этом году столицу украсят более 50 елок, привезенных из рижских лесов. Они будут расположены как на главных площадях Риги, так и в микрорайонах и возле учебных заведений.

Rīgas meži напоминают, что рубить рождественские елки нельзя в рижских лесах и окрестностях, в радиусе примерно 50 км от столицы.

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