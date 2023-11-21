В настоящее время в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) не хватает 11,4% сотрудников, сообщил на канале TV3 начальник ГПСС Мартиньш Балтманис.

Сильнее всего нехватка сотрудников в Риге и Рижском регионе.

Балтманис сообщил, что сейчас зарплаты в ГПСС на 19-24% ниже, чем средняя зарплата по стране, хотя пять лет назад зарплаты соответствовали среднему уровню.

Определенные улучшения в службе ожидаются в следующем году, так как с января планируются 10%-ные доплаты, и в бюджете предусмотрено дополнительное финансирование на увеличение социальных гарантий.

Если говорить об уроках Золитудской трагедии, то, по словам Балтманиса, нельзя сказать, что за последние десять лет произошли какие-то существенные улучшения в сфере противопожарной безопасности. С другой стороны, в контроле за строительством изменения есть, и он стал более строгим.

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