Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) издала предупреждение о сильном ветре в прибрежных районах Латвии. Водителей также предупреждают об образовании обледенения на дорогах.
В предупреждении упоминается, что в середине ночи в прибрежных районах южный, юго-западный ветер усилится порывами от 25 до 28 метров в секунду, а в среду утром ветер усилится с запада.
Сломанные деревья, незакрепленные предметы или обломки могут нанести ущерб и разрушения. Возможны перебои в подаче электроэнергии.
В среду утром температура воздуха в Латвии опустится до -2..-9 градусов, в Видземе и Латгале возможны морозы до 12 градусов, прогнозируют синоптики.
Также на дорогах может образовываться обледенение.
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