Согласно текущим ориентировочным прогнозам, общий объем заимствований Латвии в 2024 году может составить 3 млрд евро, и большая часть этих средств будет направлена на рефинансирование прежних обязательств по государственному долгу, сообщили агентству LЕТА в Госказне.

Эти ресурсы в 2024 году планируется привлечь и на международных финансовых рынках путем выпуска еврооблигаций, и на внутреннем рынке, организовав аукционы дополнительных эмиссий находящихся в обращении еврооблигаций и выпустив сберегательные облигации.

Как отмечает Госказна, заимствования, как и в предыдущие годы, будут осуществляться максимально гибко при выборе и финансовых рынков, и условий заимствования — времени, валют, сумм, сроков погашения и инструментов.

Госказна регулярно осуществляет заимствования на финансовых рынках для покрытия потребностей государства — финансирования бюджетного дефицита, планового погашения госдолга и финансирования государственных заимствований.

15 ноября Госказна завершила запланированные на 2023 год заимствования на международных финансовых рынках, разместив новые 5,5-летние еврооблигации на сумму 600 млн евро. Это был уже третий выпуск еврооблигаций в текущем году: 17 января на международных финансовых рынках были размещены 5-летние еврооблигации на 750 млн евро, а 12 июля — 10-летние еврооблигации на 750 млн евро.

Госказна также привлекает средства внутри страны, организуя аукционы по продаже дополнительных эмиссий еврооблигаций и выпуская сберегательные облигации. Объем вложений частных лиц в сберегательные облигации превышает 235 млн евро, а средства, привлеченные в ходе аукционов дополнительных эмиссий еврооблигаций, — 1 млрд евро.

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