Создание в Латвии завода по производству артиллерийских боеприпасов совместно с европейскими партнерами обеспечит доступ к международным цепочкам поставок военной продукции, заявила премьер-министр Эвика Силиня на телеканале TV3.

По мнению Силини, очень хорошо, что Латвия готова начать такой проект, потому что многие в Европе говорят о развитии военной промышленности, так как существующие мощности не соответствуют потребностям, и, к сожалению, не похоже, что в ближайшее время ситуация с безопасностью значительно улучшится, а спрос на такую ​​продукцию снизится.

Силиня сообщила, что Латвия планирует участвовать в проекте вместе с французскими, итальянскими, финскими и норвежскими государственными компаниями. Если удастся начать совместный проект, это обеспечит Латвии доступ к международным цепочкам поставок военной продукции и сбыт продукции.

По мнению премьер-министра, в проекте "симпатично" и то, что Латвия собирается входить в него не только на правительственном уровне, но и привлечет местные частные компании.

Силиня отметила, что государство начинает проект с относительно небольшими инвестициями. Если европейский проект потерпит неудачу, будут рассматриваться другие возможности развития военной промышленности. Государство будет участвовать в проекте только в том случае, если оно сможет таким образом удовлетворить свои потребности в безопасности и получить знания от партнеров.

Как сообщалось, вчера правительство приняло решение учредить SIA Valsts aizsardzības korporācija ("Государственная оборонная корпорация", VAK) для координации производства продукции военного назначения. Одним из первых проектов VAK будет завод по производству модульных взрывных блоков для боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

Строительство такого завода в Латвии может стоить около 30 миллионов евро. Общая стоимость совместного проекта с финско-норвежской компанией Nammo и французско-итальянской Nexter составит около 100 млн евро.

Проект завода будет подан на софинансирование ЕС, которое может составить до 45% общих затрат.

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