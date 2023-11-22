Рижская дума (РД) объявтила конкурс на строительство пешеходного и велосипедного моста через канал Зунда и его интеграции в городскую среду. Об этом сообщает администрация Департамента городского развития РД.

Планируемый мост должен связать улицы Дурбес и Паула Валдена и соединит Пардаугаву с Кипсалой. Крайний срок подачи заявок — 21 февраля 2024 года.

После строительства моста планируется провести реконструкцию и благоустройство прилегающей инфраструктуры. Территория конкурса включает в себя канал Зунда, правобережную и левобережную части Зунды.

Территория тендера составляет около 2000 квадратных метров, акватория — около 1000 квадратных метров.

В конкурсе может участвовать любое юридическое или физическое лицо, которое соответствует квалификационным требованиям конкурса. Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться жюри конкурса, оценивая работы по четырем категориям: интеграция моста в городскую среду; архитектурное, ландшафтное и дизайнерское качество моста и его окружения; конструктивные решения моста, их рациональность, специфика строительства и управления; устойчивость, долговечность и функциональность предлагаемых решений в любое время года (материалы, технологии, озеленения).

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