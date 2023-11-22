Комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений сегодня решила направить на рассмотрение Сейма поправки к закону о статусе депутата думы самоуправления, предусматривающие наделение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) правом аннулировать полномочия депутатов самоуправлений, если те длительное время не посещают заседания.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, уже сейчас в законе определено, что дума самоуправления может аннулировать полномочия депутата думы самоуправления, который без уважительной причины не явился на заседания думы как минимум четыре раза подряд.

Этот порядок планируется изменить и предоставить право на аннулирование мандатов не связанному непосредственно с самоуправлением учреждению — ЦИК. Планируется, что полномочия депутата самоуправления ЦИК сможет аннулировать, если соответствующий депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не посетил более половины заседаний думы. Предполагается, что на место депутата, мандат которого будет аннулирован, будет приглашен следующий кандидат.

В свою очередь, в законе о самоуправлениях предусмотрено, что как минимум пятая часть депутатов думы может созвать очередное заседание думы, если действующий состав думы не способен выполнять свои обязанности. Если в течение месяца такое заседание не созывается, то исполнительный директор самоуправления будет правомочен обратиться с просьбой о созыве заседания к Министерству охраны окружающей среды и регионального развития.

Упомянутые вопросы обострились в связи с ситуацией в переживающей финансовые трудности Резекненской городской думе. После констатации финансовых нарушений и отстранения председателя Резекненской думы Александра Барташевича возглавляемая им правящая в Резекне партия "Вместе для Латвии" стала намеренно саботировать заседания думы, чтобы добиться роспуска думы и новых выборов. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня призвала депутатов думы возобновить работу или сложить депутатские мандаты, отметив, что у нее есть право, а не обязанность распустить думу, если депутаты не приходят на заседания и таким образом блокируют политическую работу думы.

Комиссия Сейма предложила изменения с целью обеспечить непрерывную работу думы самоуправления и способность принимать решения в ситуации, когда один или несколько депутатов систематически без уважительной причины не участвуют в заседаниях думы и угрожают полноценному выполнению функций самоуправления.

"При аннулировании таким депутатам мандата эту должность смогут занять другие кандидаты, которые добросовестно и с полной ответственностью будут выполнять обязанности депутата", — заявил председатель комиссии по государственному правлению Олег Буров.

Прежний порядок предусматривает, что Сейм может распустить думу и назначить временную администрацию, если самоуправление три заседания подряд не способно принимать решения из-за отсутствия кворума. "Роспуск думы — крайнее решение, но поскольку думу избирают местные жители, то нужно сделать все возможное, чтобы в думе решения принимали депутаты, выбранные народным большинством", — отметил председатель комиссии.

Комиссия по госуправлению попросит Сейм внести поправки к закону о статусе депутата думы самоуправления и поправки к закону о самоуправлениях в повестку дня заседания 23 ноября и рассмотреть в срочном порядке.

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