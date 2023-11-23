В четверг утром из-за снега и обледенения осложнено движения по всей Латвии, на улицы, в том числе в столице выведена вся специальная техника. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность, а Рижская дума советует по возможности выбирать удаленную работу или заранее планировать время в пути.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, осложнено движение как по главным государственным, так и по региональным дорогам, в уборке задействовано 114 единиц специальной техники.

Затруднены условия проезда по главным государственным автодорогам: на Таллиннском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, Рижской окружной дороге в направлениях Балтэзерс-Саулкалне (А4) и Саласпилс-Бабите (А5), на Даугавпилсском шоссе (А6), Баускском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8), Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Калвене, на Вентспилсском шоссе (А10), на автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза-Россия (Терехово) (А12), на автодороге от границы с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной дороге (А14), Резекненской окружной дороге (А15), государственной региональной автомобильной дороге Тинужи-Кокнесе (P80).

В ночь на четверг в Риге начался снегопад и порывистый ветер, поэтому уборка улиц ведется с 2:30 ночи, в ней задействованы все 65 единиц техники. Однако образуются снежные заносы и слякоть, что затрудняет движение и ухудшает видимость, а по мере таяния снега будут образовываться лужи.

Расчистка тротуаров в столице началась с 3:00, в ней задействованы 46 бригад техники и восемь бригад, работающих вручную в тех местах, где нет техники.

Рижская дума призывает жителей соблюдать повышенную осторожность, по возможности выбирать удаленную работу или заранее планировать время и маршрут движения, принимая во внимание, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно.

В очистке улиц и тротуаров задействованы все муниципальные службы и техника, но для облегчения уборки улиц и снижения возможных заторов жителям рекомендуется максимально использовать общественный транспорт.

Специальные бригады убирают улицы Риги в приоритетном порядке: магистральные улицы, улицы, по которым движется общественный транспорт, мосты и эстакады, велосипедные дорожки. Затем будет чистить другие улицы, в том числе в микрорайонах. В этом году столичные службы обещают повышенное внимание к уборке снега на пешеходных переходах и перекрестках.

Для того чтобы узнать, нужно ли вам самим продолжать уборку тротуара, прилегающего к вашему дому, или в этом году этим займется муниципалитет, следует зайти на сайт riga.lv/ziema, где расположена карта.

В этом году общая протяженность тротуаров, подлежащих обслуживанию, составляет 1042 километра, а для обслуживания будет задействована 51 единица техники.

Жители должны помнить, что для посыпки тротуаров можно использовать смесь песка и соли (до 20% соли). Муниципалитет предлагает жителям бесплатно 50 кг песка.

О нечищеных тротуарах жители могут сообщить в Рижскую муниципальную полицию (RPP), позвонив по телефону 110, подав заявку в приложении RPP или заполнив заявку на сайте riga.lv/ziema.

О нечищеных улицах, велосипедных дорожках, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта жители могут сообщить в Центр управления дорожным движением, позвонив по телефону 80003600, написав по адресу rdsvc@riga.lv или заполнив заявку — здесь.

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