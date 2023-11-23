Утром в четверг, 23 ноября, Ригу охватили пробки из-за первого снега, опаздывает и общественный транспорт. Согласно прогнозам, сохранится пасмурная погода, на западе Латвии пойдет дождь, а на востоке страны еще ожидается небольшая метель, которая перейдет в мокрый снег.

По наблюдениям портала Delfi, на улице Маскавас образовалась основательная пробка, задерживается общественный транспорт. Мобильное приложение Waze также сообщает о многих авариях и пробках.

Laikapstākļu dēļ, pilsētā ir lēnāka satiksmes kustība, līdz ar to iespējami kavējumi arī sabiedriskajam transportam. Autobusiem līdz 20 minūtēm, trolejbusiem līdz 15, bet tramvajiem līdz 10 minūtēm. Aicinām ieplānot papildu laiku ceļā. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 23, 2023



На карте пробок также видно, что с утра заторы были на К. Улманя гатве, Виенибас гатве, на участке Ранькя дамбис от улицы Триядибас до бульвара Узварас, а также на улице Прушу.

Медленное движение также наблюдается на улице А. Чака, улице Вентспилс от улицы Калнциема до улицы Лиелирбес, на К. Улманя гатве, улице Матиса и бульваре Узварас.

❄️🕦Laikapstākļu dēļ iespējami vilcienu kavējumi līdz 20 minūtēm. — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) November 23, 2023

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram