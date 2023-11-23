По наблюдениям портала Delfi, на улице Маскавас образовалась основательная пробка, задерживается общественный транспорт. Мобильное приложение Waze также сообщает о многих авариях и пробках.
На карте пробок также видно, что с утра заторы были на К. Улманя гатве, Виенибас гатве, на участке Ранькя дамбис от улицы Триядибас до бульвара Узварас, а также на улице Прушу.
Медленное движение также наблюдается на улице А. Чака, улице Вентспилс от улицы Калнциема до улицы Лиелирбес, на К. Улманя гатве, улице Матиса и бульваре Узварас.
Тем временем, пользователи социальной сети X (ранее Twitter) делятся фотографиями первого снега. Некоторые рижане выразили недовольство тем, что с утра улицы утопали в снегу и не были расчищены.
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