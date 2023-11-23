В четверг из-за погодных условий возможны задержки поездов и региональных автобусов, сообщают перевозчики в социальных сетях.

Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий возможно опоздание поездов до 20 минут.

Автотранспортная дирекция также сообщает, что из-за погодных условий возможны изменения в выполнении региональных рейсов.

"Поскольку шоферы сейчас приспосабливаются к скользким и заметенным дорогам по всей Латвии, некоторые рейсы могут опаздывать", — сообщили в дирекции.

В четверг снег и гололед затрудняют передвижение по главным и региональным автомобильным дорогам на большей части территории Латвии.

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