Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий возможно опоздание поездов до 20 минут.
Автотранспортная дирекция также сообщает, что из-за погодных условий возможны изменения в выполнении региональных рейсов.
"Поскольку шоферы сейчас приспосабливаются к скользким и заметенным дорогам по всей Латвии, некоторые рейсы могут опаздывать", — сообщили в дирекции.
В четверг снег и гололед затрудняют передвижение по главным и региональным автомобильным дорогам на большей части территории Латвии.
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