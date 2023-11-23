Процесс начат по факту возможного нанесения малозначительных телесных повреждений. За такое деяние законом предусмотрен штраф в размере от 210 до 500 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Пострадавшей назначена экспертиза.
Как сообщалось, пациент был доставлен в больницу после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе чтобы начать протокол констатации смерти мозга.
Не согласные с решением консилиума, родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них бросилась на врача. Врач получила травмы и была признана негодной к работе, а в ночь на понедельник ей стало хуже, и она была доставлена в больницу.
Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.
Портал Delfi поговорил с женщиной, напавшей на врача. Им оказалась жена умершего Наталья. По ее словам, ей не предъявили никаких бумаг, свидетельствующих о том, что у мужа умер головной мозг. Она отрицает, что нанесла телесные повреждения врачу. "Вы посмотрите, какой у меня вес, около 50 килограммов. Врач намного выше и крупнее меня. Я с ней не дралась. Я пыталась выяснить, где документы", — поясняет Наталья.