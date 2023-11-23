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Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту поддержал переименование Пушкинского лицея в лицей имени Броце, педагога, художника и историка эпохи Возрождения.

Новое название лицей получит с 1 сентября 2024 года.

Окончательное решение ещё должно приниматься на заседании Рижской думы.

Иницитива, как утверждает глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы Лайма Гейкина, пришла "снизу": решение о переименовании нынешнего Пушкинского лицея приняли ученики, учащиеся и родители. Школа предложила назвать лицей в честь просветителя Иоганна Кристофа Броце: лицей Броце (Broces licejs) или лицей И.К.Броце (J.K.Broces licejs).

У того, чтобы дать имя деятеля эпохи Просвещения учебному заведению, есть основания. Первое учебное заведение, в названии которого было слово "лицей", было учреждено в Риге в 1675 году. И это учебное заведение связано с именем деятеля Просвещения, доктора наук Броце. Иоганн Кристоф Броце (1742-1823) родился в Герлице учился в Лейпцигском и Виттенбергском университетах, изучал теологию, философию. В 1768 году Броце переселился в Ригу, работал домашним учителем, а в 1769 году стал учителем, позже и ректором Рижского Царского лицея.

Иоганн Кристоф Броце похоронен в Риге на Большом кладбище. На здании улице Маза Пилс 4 в Старой Риге — где когда-то находился лицей — установлена памятная табличка.

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