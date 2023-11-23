Министерство сообщения планирует ввести запрет на использование водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час, сообщила сегодня на заседании Совета по безопасности дорожного движения директор департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Анния Новикова.

В настоящее время закон о дорожном движении предусматривает наказание в виде лишения прав в случае превышения скорости на 51- 60 километров в час. В этом случае налагается штраф в размере от 240 до 320 евро и запрет на управление автомобилем в течение трех месяцев.

Чем выше скорость, тем больше штраф и срок лишения прав.

Новикова добавила, что в планы Минсообщения входит также введение штрафа вместо предупреждения за превышение скорости свыше шести километров в час и новое определение электросамокатов.

В настоящее время приняты новые требованиям к зимним шинам, в то время как последние поправки к правилам дорожного движения, включающие требования к участию в дорожном движении на скоростных автомагистралях, обязательные шлемы для велосипедистов до 16 лет, обязательные шлемы для водителей электросамокатов от 14 до 17 лет и другие, еще предстоит утвердить Кабинету министров.

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