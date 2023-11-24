В пятницу утром движение по главным и региональным дорогам Латвии осложняют снег и гололедица, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами, в работе задействовано 146 единиц зимней техники.

Дорожные условия сложные на некоторых основных автомагистралях страны, в том числе на Таллиннском шоссе, Видземском шоссе, Даугавпилсском шоссе, Лиепайском и Вентспилсском шоссе. Движение по региональным дорогам затруднено на всей территории страны, кроме окрестностей Лиепаи.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости и дистанции.

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