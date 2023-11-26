26 ноября, в День поминовения усопших, для удобства людей, которые едут на кладбище, будут организованы дополнительные рейсы на автобусных маршрутах 11, 29, 36, 39 и 48, на 11-м трамвайном маршруте и на 19-м троллейбусном маршруте, сообщает Rīgas satiksme.

Автобусы 11-го маршрута с 9.00 до 18.00 на всех рейсах в обе стороны будут останавливаться на остановке "Яунциемское кладбище" (Jaunciema kapi). С 10.00 до примерно 16.00 по маршруту будут пущено 14 дополнительных рейсов.

Также 15 дополнительных рейсов предусмотрено с 10.20 примерно до 16.30 на 29-м автобусном маршруте и 22 дополнительных рейса с 9.00 примерно до 17.20 на 36-м автобусном маршруте.

На 39-м автобусном маршруте будет 10 дополнительных рейсов с 9.30 до 16.10, на 48-м маршруте — 21 дополнительный рейс с 10.00 до примерно 17.20.

На маршрутах № 9, 12, 20, 29 и 56 будут пущены автобусы большей вместимости.

На маршруте 11-го трамвая с 10:00 до 18:00 трамваи будут курсировать по временному расписанию с интервалом примерно 9 минут.

По маршруту №19 будут курсировать троллейбусы повышенной вместимости. Кроме того, с 9.23 до 15.28 в направлении от улицы Петерсалас и с 10.09 до 15.28 из Зиепниеккалнса все троллейбусы будут идти через остановку Dzintars (Зиепниеккалнаское кладбище).

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