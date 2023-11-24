В Литве разразился скандал: на ледовое шоу должен был приехать российский фигурист Евгений Плющенко, поддерживающий Путина и армию России. Как утверждает литовский депутат Витаутас Кернагис, право на въезд в Литву фигуристу дает гражданство Латвии. Латвийские ведомства не ответили журналистам TV3 на вопрос, действительно ли у Плющенко есть латвийский паспорт или ВНЖ. По информации агентства LETA у Плющенко нет ни того, ни другого, однако источник информации агентство не называет.

В Вильнюсе на Рождество должны были показать ледовую сказку "Дюймовочка" на литовском и русском языках. Среди участников был заявлен российский фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В своих интервью он говорил, что доверяет Путину, и необходимо объединиться и поддержать российских солдат.

В качестве участников заявлены также многократная чемпионка Латвии в танцах на льду Ольга Якушина, Диана Никитина, представлявшая Латвию на Олимпийских играх в Пхенчхане по фигурному катанию, а также латвийские фигуристы Александр Якушин, Кристина Гайле, Ева Гайле и Лиза Юбкане.

После общественного возмущения имя Плющенко было исключено из программы запланированного в Литве мероприятия с участием латвийских фигуристов. Представитель Комиссии по культуре Сейма Литвы Витаутс Кернагис заявил в эфире литовского канала LRT, что Плющенко может въехать в Литву, потому что у него есть латвийский паспорт. Парламентарий пообещал искать способы не допустить приезда российского фигуриста в страну.

Организатором мероприятия является компания Show life. Эта же компания организовала в Литве концерт российского рэпера Моргенштерна, который выступил против войны и покинул Россию, а потом был включен в список иностранных агентов. Менеджер компании Юлиан Ткачев сообщил LRT, что Плющенко в шоу участвовать все-таки не будет, а примут участие лауреаты его конкурсов.

Латвийское законодательство запрещает иметь одновременно с латвийским гражданством гражданство России, однако предусмотрены исключения. Журналисты TV3 попытались выяснить, действительно ли у Плющенко есть латвийское гражданство, однако в МИД им посоветовали обратиться в Управление по делам гражданства и миграции, а там заявили, что "соблюдая регулу о персональных данных, у Управления нет правого основания обработать данные упомянутого лица". Агентство LETA, ссылаясь на свои источники, сообщает, что у Плющенко нет ни латвийского гражданства, ни латвийского вида на жительство.

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