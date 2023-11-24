В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич прибыл с визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В соцсети Ринкевич указал, что во время визита запланирована также поездка в Черниговскую область, где реализуются проекты при финансовой поддержке Латвии.

Во время встречи с президентом Зеленским обсуждались дальнейшие двусторонние отношения, а также поддержка Украины Европейским Союзом и НАТО.

Во время своего визита в Украину Ринкевич также примет участие в памятных мероприятиях ко 90-летию Голодомора и Всемирном саммите по продовольственной безопасности.

"Приветствую в Украине президента Латвии Эдгарса Ринкевичса! Подробно обсудили наши отношения на уровне институций Евросоюза. Латвия принципиально поддерживает полноправное вступление Украины в ЕС", — написал он.

Зеленский поблагодарил латвийского президента за готовность "сохранить имеющийся энергичный подход" к сотрудничеству Евросоюза с Украиной.

"Ожидаем, что Евросоюз выполнит свое обещание о начале переговоров в ответ на полное исполнение Украиной всех рекомендаций", — добавил он.

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