Присяжный адвокат Ренарс Бриедис подал в суд на Музей оккупации, поскольку считает, что экспозиция музея содержит ложь. Об этом в пятницу вечером сообщили журналисты программы Kultūršoks на ЛТВ.

В программе говорится, что Бриедис требует от музея вернуть ему пять евро, потраченные на входной билет.

Музей оккупации считает иск Бриедиса абсурдным и надеется, что суд его не удовлетворит.

"Латвийский музей оккупации конкретной экспозицией лгал мне, скрывая важный факт о государственном перевороте, совершенном Карлисом Улманисом 15 мая 1934 года", — рассказывает в программе Бриедис.

В заявлении адвокат утверждает, что сокрытие факта является ложью, представляющей собой злостный обман общества и манипулирование его сознанием, поскольку, по его мнению, должно быть четко указано, что была оккупирована авторитарная, а не свободная и демократическая Латвийская Республика.

В Музее оккупации пояснили, что не согласны с иском и ждут решения суда. Также в музее подчеркивают, что не собираются менять экспозицию из-за такого требования.

В программе указывается, что приговор суда по этому делу ожидается в начале декабря.

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