В программе говорится, что Бриедис требует от музея вернуть ему пять евро, потраченные на входной билет.
Музей оккупации считает иск Бриедиса абсурдным и надеется, что суд его не удовлетворит.
"Латвийский музей оккупации конкретной экспозицией лгал мне, скрывая важный факт о государственном перевороте, совершенном Карлисом Улманисом 15 мая 1934 года", — рассказывает в программе Бриедис.
В заявлении адвокат утверждает, что сокрытие факта является ложью, представляющей собой злостный обман общества и манипулирование его сознанием, поскольку, по его мнению, должно быть четко указано, что была оккупирована авторитарная, а не свободная и демократическая Латвийская Республика.
В Музее оккупации пояснили, что не согласны с иском и ждут решения суда. Также в музее подчеркивают, что не собираются менять экспозицию из-за такого требования.
В программе указывается, что приговор суда по этому делу ожидается в начале декабря.