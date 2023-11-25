В субботу утром из-за снега и обледенения затруднено движение по дорогам на большей части территории Латвии, информируют VSIA Latvijas valsts ceļi.

На дороги выведены 108 единиц спецтехники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

На главных государственных дорогах движение затруднено на Таллинском шоссе (А1) на участке от Берги до Туи, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне и от Рауны до поворота на Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до моста Браслас и от Стлабе до Валки, на Рижской окружной дороге (А4) (Балтэзерс-Саулкалне), на Рижской окружной дороге (А5) (Саласпилс-Бабите), а также на Даугавпилсском шоссе (А6).

Также затруднено движение на Баусском шоссе (А7) на участке от Кекавской окружной до Дзимтмиса, на Елгавском шоссе (А8) на участке от Риги до Олайне, на Лиепайсском шоссе (А9) на участке от Риги до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10), на автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница РФ (А12), на автодороге Гребненево-Резекне-Даугавпиос-граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной (А14), на Резекненской окружной (А15) и на региональной государственного значения Тинужи-Кокнесе (Р80).

Движение затруднено на всех региональных дорогах, за исключением окрестностей Бауски.

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